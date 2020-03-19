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Дальнее зарубежье 19.03.2020 12:21

В Лондоне закрывают несколько десятков станций метро из-за коронавируса

Лондонский метрополитен с пятницы ограничивает свою работу из-за коронавируса, сообщает в четверг оператор лондонского транспорта TfL.

Полностью прекращает работу линия "Ватерлоо-энд-Сити", соединяющая загруженный лондонский вокзал "Ватерлоо" с деловым центром Лондона.

Также транспортный оператор пообещал закрыть до 40 станций метро на других линиях. Лондонцев просят проверять актуальную информацию о станциях перед поездкой.

Станции будут закрыты до дальнейших распоряжений, отмечает TfL.

Власти Лондона призывают горожан не ездить на общественном транспорте, если в этом нет необходимости.

"Я призываю лондонцев использовать общественный транспорт только в случае крайней необходимости", - заявил мэр Лондона Садик Хан.

Власти также рассматривают возможность закрыть большую часть магазинов в британской столице, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в правительстве. Такие меры могут принять уже к выходным, они не коснутся супермаркетов и аптек, отмечает телеканал.

Ранее власти призвали всех жителей Великобритании воздержаться от поездок, если в этом нет необходимости. Премьер-министр Борис Джонсон посоветовал британцам не ходить в бары, рестораны и театры. С пятницы на всей территории страны закрываются школы.

Лондон больше остальных британских городов пострадал от коронавируса. Там зарегистрировано 953 случая коронавируса из 2 626 на всей территории Великобритании. 35 из 104 умерших от коронавируса в Великобритании приходятся на Лондон.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, МЕТРО, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]