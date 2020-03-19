Подавляющая часть населения Земли обречена переболеть Covid-19 и обрести иммунитет - ученый

Большей части населения планеты предстоит переболеть коронавирусной инфекцией Covid-19 и получить от нее иммунитет, что в будущем приведет к сокращению числа заболевших, заявил профессор кафедры микробиологии СПбГУ кандидат биологических наук Алексей Потехин.
В интервью, опубликованном на сайте вуза, ученый высказал мнение, что коронавирус SARS-CoV-2 останется частью нашей жизни: "Сам он не исчезнет, его не уничтожат карантинами, лекарств против него, как и против большинства вирусов, нет".
"Скорее всего, предположительно к лету появится вакцина, но в массовую практику она выйдет не раньше конца года, так как время испытаний любой вакцины сократить нельзя. Поэтому подавляющая часть населения планеты этим вирусом обречена переболеть. И это важно, потому что лучшее средство от инфекционных заболеваний - коллективный иммунитет: чем больше людей переболело и приобрело иммунитет, тем меньше новых случаев заболевания будет происходить, и постепенно болезнь отойдет на задний план", - заявил Потехин.
Ученый добавил, что в отличие от вируса гриппа коронавирус не будет держать человечество в карантинах годами и десятилетиями, поскольку у коронавирусов нет особенностей и механизмов, обеспечивающих высокую изменчивость, присущую вирусам гриппа. "Они, вероятно, пойдут по обычному пути таких инфекций: чем дольше вместе с человеком, тем мягче будет симптоматика, новые формы будут появляться редко и не смогут эффективно преодолевать иммунный барьер, возникающий после первого заражения. Однако примерно на полгода, по моей оценке, текущая эпидемическая ситуация может растянуться. Постепенно Covid-19 станет частью вирусного пейзажа, многие люди переболеют, и человечество начнет возвращаться к нормальной жизни", - считает биолог.
Потехин выразил мнение, что паника по поводу Covid-19 сильно преувеличена, а 80 тысяч заболевших на миллиардное население Китая - "совсем немного". По его словам, в мире ежедневно от туберкулеза или малярии умирает столько же людей, сколько умерло за все время (чуть более трех месяцев) от Covid-19. Ученый при этом отметил, что коронавирус представляет опасность для людей старше 70 лет, имеющих сопутствующие заболевания, а здоровые взрослые люди, скорее всего, перенесут болезнь "на ногах".
Он призвал не верить информации о повторных заражениях Covid-19, поскольку на коронавирусы иммунитет обязан вырабатываться надежно.
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