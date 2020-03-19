Собянин заявил о первой человеческой потере от коронавируса

Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зафиксирован в России, в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции. Пневмония у 79-летней женщины осложнилась тяжелыми болезнями: сахарным диабетом второго типа, атеросклерозом, гипертонией", - написал Собянин в Твиттере в четверг.
Он уточнил, что окружение скончавшейся женщины находится под наблюдением, тяжелых симптомов у них нет.
"Мои соболезнования семье", - добавил мэр Москвы.
Ранее в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили о смерти пожилой пациентки.
"Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу №2. В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию в условиях реанимации. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе",- сообщили журналистам в оперштабе.
По словам собеседника агентства, смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, моче-каменная болезнь, цереброваскулярная болезнь.
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