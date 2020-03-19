Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8528 RUR   0.0208 GBR   1.9547 TRY   0.2616

Цена на нефть

18.03   $/bbl WTI 20.37 -6.58 Brent 24.88 -3.85

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 19.03.2020 12:45

Банки в Азербайджане с 10 марта приобрели на валютных аукционах около $1,5 млрд на фоне роста спроса на валюту

Центральный банк Азербайджана на валютных аукционах, проведенных с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) с 10 марта продал банкам инвалюты на общую сумму $1 млрд 458,2 млн.

Согласно сообщению ЦБА, на аукционе 19 марта спрос со стороны банков составил $243,7 млн. "Спрос был полностью обеспечен. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1 и не изменился по сравнению с курсом на утро четверга", - отмечается в сообщении.

Ранее ЦБА распространил информацию, что курс маната к доллару на праздничные дни (20-28 марта) и 29 марта составит 1,7 манат/$1.

Как сообщало ранее, 10 марта на аукционах банкам продали $323,2 млн, 11 марта - $155 млн, 12 марта - $220,8 млн, 13 марта - $265,2 млн, 17 марта - $250,3 млн.

С 10 марта в Азербайджане наблюдался рост спроса на инвалюту на фоне сильного удешевления цен на нефть. В частности, население активно покупает инвалюту в пунктах обмена валюты.

В январе-феврале 2020 года на валютных аукционах было продано инвалюты на сумму $843,6 млн

ГНФАР заявил, что в текущем году планирует продать на валютных аукционах инвалюты на $6,8 млрд.

ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.

Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.

Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВАЛЮТА, АУКЦИОН


Похожие новости


Манат и доллар продолжают удерживать позиции на валютном аукционе Манат и доллар продолжают удерживать позиции на валютном аукционе Манат и доллар продолжают удерживать позиции на валютном аукционе Манат и доллар продолжают удерживать позиции на валютном аукционе Манат и доллар продолжают удерживать позиции на валютном аукционе Манат и доллар продолжают удерживать позиции на валютном аукционе

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]