Казахстанские дипломаты помогают соотечественникам вернуться домой из Омска

Посольство Казахстана в РФ и консульство в Омске оказывают содействие в отправке на родину 26 казахстанцев, задержавшихся в местном аэропорту из-за отмены авиарейсов, говорится в сообщени, опубликованном в четверг на сайте диппредставительства.
По данным посольства, 26 человек, среди которых один ребенок, являются жителями Нур-Султана, Павлодара и Петропавловска.
"Накануне вечером они прибыли из Вьетнама, но не смогли попасть домой после запрета транспортного сообщения и введения чрезвычайного положения в Казахстане", - отмечается в сообщении.
В посольстве сообщили, что восемь человек изъявили готовность полететь в Нур-Султан в пятницу последним рейсом. Остальные рассчитывают добраться автотранспортом.
Казахстанские дипломаты уже передали российской стороне данные граждан для выезда автотранспортом на родину.
На период ожидания в аэропорту казахстанцев обеспечили едой и питьем, указывается в сообщении.
В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19. Нур-Султан и Алматы с 19 марта закрыты на карантин.
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