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СНГ 19.03.2020 17:26

Казахстанские дипломаты помогают соотечественникам вернуться домой из Омска

Посольство Казахстана в РФ и консульство в Омске оказывают содействие в отправке на родину 26 казахстанцев, задержавшихся в местном аэропорту из-за отмены авиарейсов, говорится в сообщени, опубликованном в четверг на сайте диппредставительства.

По данным посольства, 26 человек, среди которых один ребенок, являются жителями Нур-Султана, Павлодара и Петропавловска.

"Накануне вечером они прибыли из Вьетнама, но не смогли попасть домой после запрета транспортного сообщения и введения чрезвычайного положения в Казахстане", - отмечается в сообщении.

В посольстве сообщили, что восемь человек изъявили готовность полететь в Нур-Султан в пятницу последним рейсом. Остальные рассчитывают добраться автотранспортом.

Казахстанские дипломаты уже передали российской стороне данные граждан для выезда автотранспортом на родину.

На период ожидания в аэропорту казахстанцев обеспечили едой и питьем, указывается в сообщении.

В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19. Нур-Султан и Алматы с 19 марта закрыты на карантин.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, ГРАЖДАНЕ, ВОЗРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]