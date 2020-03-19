Дисциплина помогает военным НАТО защищаться от коронавируса - Столтенберг

Военные НАТО имплементируют указания по сдерживанию распространения в их рядах коронавируса COVID-19, и в этом им помогает поддерживаемая в армии дисциплина, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.
В ходе пресс-конференции он отметил, что защита военных от вируса - не всегда простая задача в условиях жизни военных в казармах. "Однако дисциплина и привычка действовать согласно установленным правилам позволяет легче имплементировать такие меры, как социальное дистанцирование, мытье рук", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
"Наши силы сохраняют боеготовность, проведение операций продолжается", - добавил Столтенберг.
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