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Дальнее зарубежье 19.03.2020 17:45

Дисциплина помогает военным НАТО защищаться от коронавируса - Столтенберг

Военные НАТО имплементируют указания по сдерживанию распространения в их рядах коронавируса COVID-19, и в этом им помогает поддерживаемая в армии дисциплина, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

В ходе пресс-конференции он отметил, что защита военных от вируса - не всегда простая задача в условиях жизни военных в казармах. "Однако дисциплина и привычка действовать согласно установленным правилам позволяет легче имплементировать такие меры, как социальное дистанцирование, мытье рук", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

"Наши силы сохраняют боеготовность, проведение операций продолжается", - добавил Столтенберг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НАТО, ВОЕННЫЕ, ВИРУС, ДИСЦИПЛИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]