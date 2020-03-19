Собирающиеся в Турцию туристы могут из-за коронавируса вместо отдыха попасть в карантин или под депортацию - посольство РФ в Анкаре

Посольство РФ в Турции рекомендовало россиянам, планирующим поездку в республику, учитывать динамично меняющуюся обстановку в связи с коронавирусом и осознавать риски оказаться на карантине или быть депортированными.
"В условиях распространения коронавируса и вводом разными странами транспортных ограничений МИД РФ настоятельно рекомендует находящимся за рубежом российским гражданам воспользоваться сохраняющейся возможностью выезда в Россию и вернуться на родину. Гражданам, планирующим поездку в Турцию, следует учитывать динамично меняющуюся обстановку, осознать все возможные риски, в том числе попадания вместо отдыха в карантин или под депортацию", - говорится в сообщении дипмиссии.
Как отмечает посольство, россиянам необходимо быть готовыми "к возможному введению турецкими властями заблаговременно не анонсированных дополнительных ограничений, оповещение о которых может последовать одновременно с их имплементацией или даже после ее начала".
Дипмиссия сообщает, что Турция приостановила воздушное сообщение с Австрией, Бельгией, Великобританией, Германией, Данией, Египтом, Ираком, Ираном, Ирландией, Испанией, Италией, КНР, Нидерландами, Норвегией, ОАЭ, Республикой Кореей, Саудовской Аравией, Францией, Швейцарией, Швецией. Закрыты сухопутные границы с Ираком и Ираном, погранпереходы Дилуджу на границе с Азербайджаном и Сарп на границе с Грузией. 18 марта принято решение закрыть сухопутную границу с Болгарией и Грецией. С 19 марта погранпереходы "Эдирне" и "Кыркларели" перестали впускать и выпускать людей.
"Минздравом рекомендовано авиаперевозчикам не принимать на свои рейсы граждан этих стран, а также лиц третьих стран, посещавших указанные государства в течение последних 14 дней. Иностранцам, побывавшим в данных странах в течение последних 14 дней, отказывается во въезде в Турцию, они депортируются", - подчеркивается в сообщении.
Все другие иностранцы, отмечает дипмиссия, подвергаются процедурам контроля, установленным Минздравом Турции. В аэропортах, портах и на некоторых сухопутных КПП страны проводится мониторинг въезжающих при помощи тепловизоров. "При выявлении случая с малейшим подозрением на COVID-19 иностранный гражданин направляется в специальное медицинское учреждение для проведения необходимых анализов и возможного последующего помещения на карантин сроком на 14 дней", - сообщает посольство.
Кроме того, говорится в сообщении, с 17 марта закрыты театры, кинотеатры, выставочные центры, концертные залы, кафе, рестораны, таверны, пивные, кальянные, бары, дискотеки, ночные клубы, парки развлечений, бассейны, сауны, хамамы, массажные кабинеты, спа, термальные источники, спортзалы.
По данным Роспотребнадзора на 19 марта, в Турции зарегистрирован 191 случай заболевания коронавирусом.
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