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Дальнее зарубежье 19.03.2020 17:11

У главного переговорщика ЕС по Brexit выявлен коронавирус

Главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье в четверг сообщил, что взятый у него анализ подтвердил, что он заразился коронавирусом COVID-19.

"Я хотел бы проинформировать вас, что взятый у меня анализ на наличие COVID-19 показал положительный результат ", - написал Барнье в Twitter.

Он отметил, что сохраняет позитивный настрой, несмотря на то, что заболел. "Я хочу сказать всем, кого уже затронул вирус, и всем тем, кто в настоящее время находится на карантине, - мы справимся с этим все вместе", - добавил Барнье.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЕС, BREXIT, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]