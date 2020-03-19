У главного переговорщика ЕС по Brexit выявлен коронавирус

Главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье в четверг сообщил, что взятый у него анализ подтвердил, что он заразился коронавирусом COVID-19.

"Я хотел бы проинформировать вас, что взятый у меня анализ на наличие COVID-19 показал положительный результат ", - написал Барнье в Twitter.

Он отметил, что сохраняет позитивный настрой, несмотря на то, что заболел. "Я хочу сказать всем, кого уже затронул вирус, и всем тем, кто в настоящее время находится на карантине, - мы справимся с этим все вместе", - добавил Барнье.