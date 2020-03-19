НАТО продолжает контакты с Россией, но считает ее поведение дестабилизирующим

НАТО сохраняет приверженность сочетанию сдерживания и диалога в отношении России, при этом альянс беспокоит дестабилизирующее поведение Москвы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ежегодном докладе.
"Сохраняя приверженность двухвекторной политике, НАТО обеспокоена склонностью России к дестабилизирующему поведению в Евроатлантическом регионе и за его пределами", - говорится в докладе.
По оценке Столтенберга, на международной безопасности пагубно сказываются "агрессивные действия России на Украине, в том числе, дестабилизирующее поведение в военной сфере и использование гибридных тактик".
При этом альянс уделяет внимание контактам в рамках Совета Россия - НАТО, отмечает Столтенберг. "НАТО продолжает использовать Совет Россия - НАТО ка платформу для диалога, на которой обсуждаются вопросы международной безопасности, работая над повышением уровня прозрачности и предсказуемости", - говорится в докладе.
В 2019 году прошли два заседания Совета Россия - НАТО, оба раза их участники обсуждали ключевые вопросы безопасности, в том числе, конфликт на Украине и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также обменивались информацией о военных учениях. "НАТО приветствует то, что этот добровольный обмен информации продолжается, но подчеркивает, что он не может заменить условий обязательной прозрачности, которыми Россия связала себя в рамках Венского документа", - заявил Столтенберг.
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