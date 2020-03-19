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Дальнее зарубежье 19.03.2020 22:02

Главы МИД ФРГ и Японии договорились сотрудничать в борьбе с Covid-2019

Глава МИД ФРГ Хайко Маас и глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в четверг провели телефонный разговор.

"Обе стороны договорились тесно сотрудничать - как в разработке медикаментов и прививок против коронавируса, так и в сфере обмена информацией", - сообщает пресс-служба МИД Германии.

Германия и Япония также договорились не прерывать взаимную торговлю в период пандемии нового вируса.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЯПОНИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]