Главы МИД ФРГ и Японии договорились сотрудничать в борьбе с Covid-2019

Глава МИД ФРГ Хайко Маас и глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в четверг провели телефонный разговор.

"Обе стороны договорились тесно сотрудничать - как в разработке медикаментов и прививок против коронавируса, так и в сфере обмена информацией", - сообщает пресс-служба МИД Германии.

Германия и Япония также договорились не прерывать взаимную торговлю в период пандемии нового вируса.