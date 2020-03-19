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СНГ 19.03.2020 22:16

В Узбекистане с 19 марта закрываются дискотеки и клубы из-за коронавируса

Правительство Узбекистана приняло решение закрыть с 19 марта развлекательные учреждения по всей стране в связи с распространением коронавируса COVID-19, сообщает в четверг пресс-центр оперативного штаба при правительстве страны.

"Принято решение с 19 марта по всей стране приостановить деятельность дискотек, ночных клубов, массажных салонов, детских игровых залов и других развлекательных учреждений", - говорится в сообщении.

По данным на 19 марта, число зараженных коронавирусом в Узбекистане составляет 23 человека.

Власти Узбекистана 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами. Тогда же были закрыты дошкольные, средние и высшие учебные заведения, отменены все массовые мероприятия, включая празднование Навруза.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КОРОНАВИРУС, ДИСКОТЕКИ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]