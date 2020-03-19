В Узбекистане с 19 марта закрываются дискотеки и клубы из-за коронавируса

Правительство Узбекистана приняло решение закрыть с 19 марта развлекательные учреждения по всей стране в связи с распространением коронавируса COVID-19, сообщает в четверг пресс-центр оперативного штаба при правительстве страны.

"Принято решение с 19 марта по всей стране приостановить деятельность дискотек, ночных клубов, массажных салонов, детских игровых залов и других развлекательных учреждений", - говорится в сообщении.

По данным на 19 марта, число зараженных коронавирусом в Узбекистане составляет 23 человека.

Власти Узбекистана 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами. Тогда же были закрыты дошкольные, средние и высшие учебные заведения, отменены все массовые мероприятия, включая празднование Навруза.