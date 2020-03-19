Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8528 RUR   0.0208 GBR   1.9547 TRY   0.2616

Цена на нефть

18.03   $/bbl WTI 20.37 -6.58 Brent 24.88 -3.85

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 19.03.2020 22:51

В Таджикистане отменили запрет на коллективные молитвы в мечетях

Комитет по делам религии при правительстве Таджикистана отменил введенный в начале марта запрет на коллективные молитвы в мечетях, заявил "Интерфаксу" глава пресс-службы ведомства Афшин Муким.

Решение было принято ранее из-за угрозы распространения коронавируса в стране.

"Сегодня комитет объявил населению, что после завершения профилактических мероприятий во всех религиозных объединениях страны, начиная с завтрашнего дня, возобновляются коллективные намазы", - сообщил Муким в четверг.

"Мы призываем всех жителей с целью недопущения появления инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования во время совершения коллективных религиозных мероприятий", - добавил представитель комитета.

По данным Минздрава, в Таджикистане пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, МЕЧЕТИ, МОЛИТВЫ


Похожие новости


В Таджикистане количество мечетей превысило количество школ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]