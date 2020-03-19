В Таджикистане отменили запрет на коллективные молитвы в мечетях

Комитет по делам религии при правительстве Таджикистана отменил введенный в начале марта запрет на коллективные молитвы в мечетях, заявил "Интерфаксу" глава пресс-службы ведомства Афшин Муким.
Решение было принято ранее из-за угрозы распространения коронавируса в стране.
"Сегодня комитет объявил населению, что после завершения профилактических мероприятий во всех религиозных объединениях страны, начиная с завтрашнего дня, возобновляются коллективные намазы", - сообщил Муким в четверг.
"Мы призываем всех жителей с целью недопущения появления инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования во время совершения коллективных религиозных мероприятий", - добавил представитель комитета.
По данным Минздрава, в Таджикистане пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
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