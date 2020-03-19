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СНГ 19.03.2020 23:01

Секретариат ОДКБ ограничивает командировки, переводит часть сотрудников на "удаленку"

Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ограничил командировки из-за коронавируса и ввел особый режим работы, сообщает пресс-служба ОДКБ.

"Спланирован и реализуется комплекс противовирусных мер. В качестве практических шагов временно отменены служебные командировки сотрудников в государства с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Вводится особый режим рабочих органов Организации", - заявили в пресс-службе.

"Решено ограничить проведение в зданиях Секретариата и Объединённого штаба ОДКБ мероприятий с широким участием представителей государств - членов Организации и выезды сотрудников Секретариата и Объединённого штаба ОДКБ за пределы Москвы. Часть сотрудников переведена на удаленный режим работы", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что в государствах - членах ОДКБ крайне озабочены распространением вирусной инфекции COVID-19 и высоко оценивают предпринимаемые международными и региональными организациями, а также странами, входящими в Организацию, целенаправленные усилия и меры по предупреждению распространения коронавируса на их территориях и минимизации последствий эпидемии.

"В рамках предпринимаемых превентивных мер с использованием возможностей Центра кризисного реагирования ОДКБ в Секретариате и Объединённом штабе ОДКБ, в тесном взаимодействии с министерствами и ведомствами государств-членов Организации, осуществляется повседневный мониторинг эпидемиологической обстановки в регионах коллективной безопасности", - заявили в пресс-службе ОДКБ.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]