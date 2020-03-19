Американские банки сообщают о снятии клиентами крупных сумм со счетов

Подразделения некоторых американских банков столкнулись с нехваткой денежных средств, поскольку клиенты начали снимать крупные суммы со своих счетов, пишет The Wall Street Journal.
В этих условиях регуляторы и представители банков предостерегают граждан от вывода денег, отмечая, что они подвергают риску свои сбережения, храня их в виде наличных.
Отраслевые эксперты говорят о множестве случаев снятия американцами десятков тысяч долларов с их банковских счетов, преимущественно в наиболее обеспеченных районах таких городов, как Сиэтл или Нью-Йорк. В некоторых случаях снимаемые суммы составляли $100 тыс. и даже $250 тыс., пишет газета.
Мотивацией для вывода средств, вероятно, является резко возросшая за последнее время волатильность финансовых рынков в ответ на пандемию коронавирусной инфекции. Банки, а также представители регулирующих органов вынуждены напоминать людям, что хранение наличных дома является ошибкой, поскольку деньги могут быть украдены или утеряны в результате, например, пожара или наводнения.
"Ваши деньги находятся в большей безопасности, когда они лежат на счету в финкомпании, а не в вашем кармане", - говорит президент и главный исполнительный директор Northwest Credit Union Association Трой Стэнг.
Федеральное агентство страхования депозитов (FDIC) в среду напомнило гражданам, что их депозиты застрахованы и, поэтому, находятся в безопасности.
"С 1933 года ни один вкладчик, средства которого были застрахованы FDIC, не потерял ни цента", - говорится в заявлении, обнародованном FDIC.
Ассоциация банкиров Колорадо обратила внимание граждан на то, что использование бумажных денег является не лучшим решением в период пандемии коронавируса, поскольку через банкноты может передаваться вирус.
"Сохранение денег на счетах в банках является разумной защитой от заражения, - говорится в пресс-релизе организации. - Одна долларовая банкнота может быть источником порядка 3 тыс. различных бактерий, учитывая, что она могла побывать в руках тысяч людей".
Опасности того, что вкладчики в какой-то момент не смогут получить доступа к своим банковским счетам, нет, и фининституты по-прежнему располагают достаточным объемом наличности, отмечают представители отрасли.
"Федеральная резервная система уже объявила о планах действий на случай широкого круга различных ситуацией, - сообщила газете представитель Федрезерва. - До настоящего времени у нас не возникало проблем с удовлетворением спроса на денежную ликвидность".
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