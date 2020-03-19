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СНГ 19.03.2020 17:13

Число инфицированных коронавирусом в России достигло почти 200 человек - официальные данные

Количество новых случаев заболевания коронавирусом за сутки в РФ превысило 50, сообщает оперштаб.

"За последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в 23 регионах", - говорится в сообщении оперштаба в четверг.

Таким образом, в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, из них 188 у граждан России, 11 у граждан иностранных государств.

Это 12 случаев в Москве, по пять в Московской и Свердловской области, по три в Тульской области, Красноярском и Хабаровском краях, по два в Тамбовской, Воронежской, Кировской областях, Краснодарском крае, по одному в Ивановской, Рязанской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Тверской областях, Пермском крае, Якутии, Ханты-Мансийском автономном округе, Санкт-Петербурге, Чувашии.

Вместе с тем в оперштабе сообщают, что "летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано".

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зафиксирован в России, в Москве. "К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции. Пневмония у 79-летней женщины осложнилась тяжелыми болезнями: сахарным диабетом второго типа, атеросклерозом, гипертонией", - написал Собянин в Твиттере в четверг.

Однако позднее по итогам посмертного патологоанатомического исследования в городском оперативном штабе по ситуации с коронавирусом сообщили, что причиной смерти 79-летней пациентки с коронавирусом в московской больнице стал оторвавшийся тромб. "Несмотря на то что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. На момент смерти изменений в легких не было. Тяжелые сопутствующие хронические заболевания подтвердились, среди них сахарный диабет, церебровасулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца", - уточнил главный патологоанатом Москвы Олег Зайратьянц.

Оперштаб сообщает, что заболевшие граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 62 541 человек, по состоянию на четверг под контролем остаются 22 тыс. 178 человек.

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, напоминают в оперштабе.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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