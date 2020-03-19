Большинство поездов из Белоруссии в Москву и Петербург отменят с 23 марта - БЖД

Большинство международных поездов из Белоруссии в Москву и Санкт-Петербург отменяются с 23 марта текущего года, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги в четверг.
"В связи с распоряжением правительства Российской Федерации от 16 марта №635-р, уведомлением ОАО "РЖД" и падением пассажиропотока, с 00:00 часов 23.03.2020 временно отменяются из обращения международные пассажирские поезда, курсирующие в сообщении с Москвой и Санкт-Петербургом", - говорится в сообщении на сайте БЖД.
Так, отменяются следующие поезда: №4/3 Брест-Москва; №26/25 Гродно/Минск-Москва; №28/27 Брест-Москва; №40/39 Полоцк-Москва; №56/55 Гомель/Могилев-Москва; №84/83 Гомель-Санкт-Петербург; №96/95 Брест-Москва; №250/249 Гродно/Минск-Санкт-Петербург.
В то же время, уточнили в БЖД, в графике движения сохраняется курсирование международных поездов формирования Белорусской железной дороги №2/1 Минск-Москва и №52/51 Брест-Санкт-Петербург.
Правительство РФ 16 марта своим распоряжением ограничило въезд в РФ иностранцев, в том числе из Белоруссии, а также граждан Белоруссии с 18 марта до 1 мая. "ФСБ России с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 г. до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 г. временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Республики Белоруссия, а также граждан Республики Белоруссия", - говорится в распоряжении.
Эта мера не должна применяться в отношении аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории РФ, а также членов семей указанных лиц.
Кроме нее, под нее не подпадают водители автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника.
Она не должна касаться также лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.
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