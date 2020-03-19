АЖД с 26 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Россией

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) с 26 марта временно приостанавливает движение пассажирских поездов по маршруту Баку-Москва-Баку и Баку-Ростов-Баку, говорится в сообщении общества.
«По договоренности премьер-министров Азербайджана и России, 18 марта с 00.00 временно приостанавливаются взаимные поездки граждан двух стран. В этой связи, с 26 марта до особого распоряжения АЖД временно прекращает движение поездов по маршрутам Баку-Москва-Баку и Баку-Ростов-Баку», - говорится в информации.
По данным АЖД, в последний рейс поезд Баку-Ростов отправится из столицы Азербайджана 22 марта в 3:25 по местному времени. При этом, билеты на рейс доступны только для граждан России.
Н.Аббасова
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