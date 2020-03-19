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Транспорт и связь 19.03.2020 17:31

АЖД с 26 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Россией

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) с 26 марта временно приостанавливает движение пассажирских поездов по маршруту Баку-Москва-Баку и Баку-Ростов-Баку, говорится в сообщении общества.

«По договоренности премьер-министров Азербайджана и России, 18 марта с 00.00 временно приостанавливаются взаимные поездки граждан двух стран. В этой связи, с 26 марта до особого распоряжения АЖД временно прекращает движение поездов по маршрутам Баку-Москва-Баку и Баку-Ростов-Баку», - говорится в информации.

По данным АЖД, в последний рейс поезд Баку-Ростов отправится из столицы Азербайджана 22 марта в 3:25 по местному времени. При этом, билеты на рейс доступны только для граждан России.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ПОЕЗДА, ПРЕКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]