Минздрав направит около 10 млн манатов на приобретение лабораторных средств

Центр инноваций и снабжения при министерстве здравоохранения Азербайджана направит в общей сложности около 9 млн 634,493 тыс. манатов для приобретения лабораторных средств и других материалов.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, Центр заключил 4 контракта с ООО “Labservis LTD”, ООО “Albatros Heltkeyr”, ООО “3S Osteosintez” и ООО “Fuad-Kimya Servis” на приобретение необходимых диагностических, лабораторных средств и других медицинских материалов и принадлежностей, необходимых для лечебно-профилактических учреждений.

Стоимость заключенных контрактов соответственно составляет 5 млн 454,603 тыс. манатов, 1 млн 420,324 тыс. манатов, 377,423 тыс. манатов и 2 млн 382, 143 тыс. манатов соответственно.

Х.Насирзаде