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Здравоохранение 19.03.2020 17:38

Минздрав направит около 10 млн манатов на приобретение лабораторных средств

Центр инноваций и снабжения при министерстве здравоохранения Азербайджана направит в общей сложности около 9 млн 634,493 тыс. манатов для приобретения лабораторных средств и других материалов.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, Центр заключил 4 контракта с ООО “Labservis LTD”, ООО “Albatros Heltkeyr”, ООО “3S Osteosintez” и ООО “Fuad-Kimya Servis” на приобретение необходимых диагностических, лабораторных средств и других медицинских материалов и принадлежностей, необходимых для лечебно-профилактических учреждений.

Стоимость заключенных контрактов соответственно составляет 5 млн 454,603 тыс. манатов, 1 млн 420,324 тыс. манатов, 377,423 тыс. манатов и 2 млн 382, 143 тыс. манатов соответственно.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНЗДРАВ, ЛАБОРАТОРИИ, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]