Белый дом планирует выплатить американцам по $1 тыс. в течение трех недель - Мнучин

Белый дом планирует направить $500 млрд на прямые денежные выплаты гражданам в рамках масштабного пакета стимулирующих мер, которые должны поддержать американскую экономику в условиях пандемии коронавирусной инфекции, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

Администрация президента США Дональда Трампа работает над тем, чтобы граждане получили выплаты в течение ближайших трех недель, заявил Мнучин в интервью Fox Business News.

Правительство планирует выплатить гражданам по $1 тыс. на взрослого и по $500 на ребенка, сказал Мнучин.