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Финансы 19.03.2020 17:39

Белый дом планирует выплатить американцам по $1 тыс. в течение трех недель - Мнучин

Белый дом планирует направить $500 млрд на прямые денежные выплаты гражданам в рамках масштабного пакета стимулирующих мер, которые должны поддержать американскую экономику в условиях пандемии коронавирусной инфекции, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

Администрация президента США Дональда Трампа работает над тем, чтобы граждане получили выплаты в течение ближайших трех недель, заявил Мнучин в интервью Fox Business News.

Правительство планирует выплатить гражданам по $1 тыс. на взрослого и по $500 на ребенка, сказал Мнучин.

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Тэги: США, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЭКОНОМИКА, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]