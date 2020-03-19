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Спорт 19.03.2020 17:53

Английская премьер-лига продлевает паузу из-за коронавируса

Английские футбольные власти приняли решение продлить паузу из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок, сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ).

"Совет Футбольной ассоциации согласился продлить паузу на неопределенный срок. Кроме того, мы коллективно договорились, что профессиональный футбол в Англии отложен до 30 апреля", - говорится в сообщении.

Ранее руководство АПЛ заявляло о намерении возобновить футбольный чемпионат 4 апреля.

Национальные чемпионаты приостановлены в России, Англии, Германии, Италии, Испании, Франции и других странах.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ФУТБОЛ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]