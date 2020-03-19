Английская премьер-лига продлевает паузу из-за коронавируса

Английские футбольные власти приняли решение продлить паузу из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок, сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ).

"Совет Футбольной ассоциации согласился продлить паузу на неопределенный срок. Кроме того, мы коллективно договорились, что профессиональный футбол в Англии отложен до 30 апреля", - говорится в сообщении.

Ранее руководство АПЛ заявляло о намерении возобновить футбольный чемпионат 4 апреля.

Национальные чемпионаты приостановлены в России, Англии, Германии, Италии, Испании, Франции и других странах.