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Дальнее зарубежье 19.03.2020 17:54

В Израиле принимают экстренные меры по борьбе с коронавирусом в Палестине, где практически отсутствуют тесты и респираторы

Израиль и международные организации принимают экстренные меры с целью не допустить распространение коронавируса в Палестинской автономии в условиях острой нехватки там медицинского оборудования и препаратов, сообщило в четверг израильское издание Ynetnews.

По официальным данным, эпицентром вспышки коронавируса в Палестинской автономии стал Вифлеем, где зафиксировано порядка 40 случаев заражения. По одному-двум случаям инфицирования коронавирусом зарегистрированы в городах Рамаллах, Тулькарм и Иерихон.

Накануне вечером машины палестинских служб безопасности, оборудованные громкоговорителями, патрулировали улицы Вифлеема и призывали жителей города не покидать дома в связи с объявленным строгим режимом изоляции.

Как отмечает издание, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа есть только 70-80 респираторов. На 1,8 млн жителей Газы имеется только один комплект теста на коронавирус в единственной лаборатории. Все это в случае вспышки коронавируса может привести к настоящей катастрофе, в автономии подчеркивает Ynetnews.

По просьбе Израиля заместитель специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу Джейми Макгормак занимается организацией всех запросов на оказание палестинцам гуманитарной помощи.

ООН уже запустила программу оказания палестинцам помощи в борьбе с коронавирусом на $6,5 млн с упором на поставки тест-систем и медицинского оборудования.

Катар объявил о том, что окажет автономии безвозмездную помощь в размере $10 млн, а Всемирный банк выделит $8 млн Западному берегу реки Иордан и секатору Газа.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]