В Израиле принимают экстренные меры по борьбе с коронавирусом в Палестине, где практически отсутствуют тесты и респираторы

Израиль и международные организации принимают экстренные меры с целью не допустить распространение коронавируса в Палестинской автономии в условиях острой нехватки там медицинского оборудования и препаратов, сообщило в четверг израильское издание Ynetnews.
По официальным данным, эпицентром вспышки коронавируса в Палестинской автономии стал Вифлеем, где зафиксировано порядка 40 случаев заражения. По одному-двум случаям инфицирования коронавирусом зарегистрированы в городах Рамаллах, Тулькарм и Иерихон.
Накануне вечером машины палестинских служб безопасности, оборудованные громкоговорителями, патрулировали улицы Вифлеема и призывали жителей города не покидать дома в связи с объявленным строгим режимом изоляции.
Как отмечает издание, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа есть только 70-80 респираторов. На 1,8 млн жителей Газы имеется только один комплект теста на коронавирус в единственной лаборатории. Все это в случае вспышки коронавируса может привести к настоящей катастрофе, в автономии подчеркивает Ynetnews.
По просьбе Израиля заместитель специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу Джейми Макгормак занимается организацией всех запросов на оказание палестинцам гуманитарной помощи.
ООН уже запустила программу оказания палестинцам помощи в борьбе с коронавирусом на $6,5 млн с упором на поставки тест-систем и медицинского оборудования.
Катар объявил о том, что окажет автономии безвозмездную помощь в размере $10 млн, а Всемирный банк выделит $8 млн Западному берегу реки Иордан и секатору Газа.
Процесс очистки от пятой колонны в Азербайджане продолжится – президент Алиев
Дебаты в Мюнхене стали сокрушительным ударом по армянской пропаганде – президент Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
В Венгрии, Австрии и Сербии ограничено судоходство по Дунаю
Белый дом планирует выплатить американцам по $1 тыс. в течение трех недель - Мнучин
АЖД с 26 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Россией
Английская премьер-лига продлевает паузу из-за коронавируса
Власти США допускают, что пандемия коронавируса продлится не меньше 1,5 лет
Минздрав направит около 10 млн манатов на приобретение лабораторных средств
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Скачай приложение Nar+ и выиграй приз!
Состоялась встреча председателя правления банка ВТБ (Азербайджан) с новым Торговым представителем РФ в Азербайджане
За последний год пользование интернетом среди абонентов Nar возросло на 65%
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог