Макрон призывает компании защищать сотрудников от коронавируса, но продолжать работу

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг призвал работающие в его стране компании не останавливать деятельность, но при этом - принимать меры по защите сотрудников от коронавируса COVID-19.

По сообщению газеты "Фигаро", в Елисейском дворце пояснили, что Макрон выразил надежду, что компании не будут прекращать работу, "соблюдая при этом правила санитарной безопасности".

Глава государства напомнил о важности для Франции продолжения работы компаний "в тех случаях, когда это возможно".

Также он пообещал, что в сложившейся из-за коронавируса ситуации государство "не оставит ни одну компанию один на один с риском разорения".

Во Франции действует общенациональный карантин. Жителям разрешается ездить на работу в тех случаях, когда они не могут трудиться удаленно.