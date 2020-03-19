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Дальнее зарубежье 19.03.2020 18:00

Макрон призывает компании защищать сотрудников от коронавируса, но продолжать работу

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг призвал работающие в его стране компании не останавливать деятельность, но при этом - принимать меры по защите сотрудников от коронавируса COVID-19.

По сообщению газеты "Фигаро", в Елисейском дворце пояснили, что Макрон выразил надежду, что компании не будут прекращать работу, "соблюдая при этом правила санитарной безопасности".

Глава государства напомнил о важности для Франции продолжения работы компаний "в тех случаях, когда это возможно".

Также он пообещал, что в сложившейся из-за коронавируса ситуации государство "не оставит ни одну компанию один на один с риском разорения".

Во Франции действует общенациональный карантин. Жителям разрешается ездить на работу в тех случаях, когда они не могут трудиться удаленно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]