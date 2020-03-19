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Здравоохранение 19.03.2020 21:50

Князь Монако заразился коронавирусом COVID-19, его состояние не внушает поводов для беспокойства

Заражение короновирусом подтверждено у князя Монако Альбера II, говорится в заявлении, распространенном в четверг княжеским дворцом.

"Князь Альбер II сдал анализ в начале недели. Это позволило выявить заражение COVID-19", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что болезнь проходит у принца без осложнений, его лечением занимается как личный врач, так и специалисты из монакской больницы.

Князь находится на карантине в своем дворце и продолжает там работать. В заявлении подчеркивается, что Альбер II призывает подданных соблюдать действующий в княжестве карантин и максимально ограничивать контакты.

На прошлой неделе бразильские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что анализ на заражение коронавирусом президента Бразилии Жаира Болсонару показал положительный результат. Однако позднее сам Болсонару заявил, что сообщения о том, что он якобы заразился коронавирусом, не соответствуют действительности. Накануне сообщалось, что он во второй раз сдал анализы на наличие COVID-19, которые показали отрицательныц результат.

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Тэги: МОНАКО, КНЯЗЬ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]