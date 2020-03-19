США внесли пять компаний ОАЭ в санкционный список за поставку нефтепродуктов Ирана

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) приняло меры против пяти компаний, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), которые способствуют продаже нефти и нефтехимического сырья иранским режимом, сообщает ведомство.
В 2019 году эти пять компаний совместно приобрели сотни тысяч тонн нефтепродуктов у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) и поставили в ОАЭ. Это Petro Grand FZE, Alphabet International DMCC, Swissol Trade DMCC, Alam Althrwa General Trading LLC и Alwaneo LLC Co, считает OFAC.
"Нефтяная и нефтехимическая промышленность Ирана является основным источником дохода для иранского режима, который использовал эти средства для поддержки опасной деятельности Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на всем Ближнем Востоке, включая поддержку террористических групп. По крайней мере, три из этих компаний сфальсифицировали документы, чтобы скрыть иранское происхождение этих поставок", - говорится в сообщении.
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