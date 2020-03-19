Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8528 RUR   0.0208 GBR   1.9547 TRY   0.2616

Цена на нефть

18.03   $/bbl WTI 20.37 -6.58 Brent 24.88 -3.85

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 19.03.2020 22:29

"Формула-1" из-за коронавируса перенесла Гран-при Нидерландов, Испании и Монако

Этапы чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" в Нидерландах, Испании и Монако отложены на более поздний срок.

"Формула-1", FIA (Международная автомобильная федерация - ИФ) и промоутеры трех этапов приняли это решение, чтобы обеспечить здоровье и безопасность персонала, участников чемпионата и болельщиков, что остается нашей главной задачей", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте чемпионата.

Этап в Нидерландах, который вернулся в календарь "Формулы-1" впервые с 1985 года, должен был пройти 1-3 мая; через неделю должен была пройти гонка в Испании, а 21-24 мая - в Монако.

Ранее из-за вспышки коронавируса был отменен Гран-при Австралии, традиционно открывающий сезон "Формулы-1". Кроме того, на более поздний срок перенесены этапы в Китае, Бахрейне и Вьетнаме. При этом Вьетнам попал в календарь "Формулы-1" впервые.

"Формула-1" и FIA рассчитывают начать сезон чемпионата 2020 года, как только это будет безопасно, и будут продолжать регулярно отслеживать текущую ситуацию с COVID-19", - говорится в заявлении.

В случае, если другие этапы не будут перенесены, чемпионат стартует этапом Гран-при Азербайджана в Баку 5-7 июня. Гран-при России в Сочи запланирован на 25-27 сентября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, АВТОСПОРТ, ГОНКИ, ПЕРЕНОС


Похожие новости


"Формула-1" вышла в спорте на первое место по прибыли, опередив футбол - эксперты Forbes FIA запретила часть радиообмена пилотов "Формулы-1" с боксами Экклстоун выступил за сокращение числа команд в "Формуле 1"

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]