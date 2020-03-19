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Дальнее зарубежье 19.03.2020 21:11

Трамп считает, что многое сделал для Сирии и просит Дамаск освободить американского журналиста

Вашингтон надеется, что Дамаск согласится вернуть свободу американскому журналисту Остину Тайсу, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы рассчитываем на помощь сирийских властей (в вопросе освобождения журналиста - ИФ). Мы недавно написали им письмо", - сказал Трамп в четверг на брифинге в Белом доме.

Американский лидер, говоря о матери журналиста, назвал ее "прекрасной женщиной", и заверил, что американское руководство делает " все, что в наших силах" для того, чтобы добиться освобождения ее сына.

"Сирия, пожалуйста, сотрудничайте с нами... Только подумайте, сколько всего мы сделали хорошего для Сирии... Мы многое сделали для Сирии. Если они освободят Остина Тайса в ближайшее время, то мы будем очень благодарны", - сказал Трамп.

По словам президента, в частности, США избавили Сирию от террористической группировки "Исламское государство".

Тайс - американский журналист, который сотрудничал с рядом СМИ в США. Он пропал в Сирии в 2012 году. Предполагается, что он еще жив.

Американская сторона полагает, что его удерживают под стражей сирийские власти. При этом сам Трамп в четверг сказал, что точно не знает, жив Тайс или нет.

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Тэги: США, СИРИЯ, ЖУРНАЛИСТ, ПРОСЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]