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ТЭК 19.03.2020 21:40

Fitch понизило краткосрочные и долгосрочные прогнозы цен на нефть Brent и WTI

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило краткосрочные и среднесрочные прогнозы цен на нефть в связи с ожиданиями существенного избытка нефти на рынке в 2020 году.

Так, согласно прогнозу Fitch, средняя цена Brent в этом году составит $41 за баррель (декабрьский прогноз - $62,5 за баррель).

"С учетом того, что крах ОПЕК+ создал перспективы дополнительного увеличения предложения нефти, мы понижаем прогноз средней стоимости Brent на 2021 год до $48 за баррель с $60 за баррель", - говорится в сообщении Fitch.

Прогноз средней стоимости WTI на 2020 год понижен агентством до $38 за баррель с $57,5 за баррель, на 2021 год - до $45 за баррель с $55 за баррель.

"Мы допускаем постепенную ребалансировку нефтяного рынка в течение следующих двух-трех лет, однако снижаем наши долгосрочные прогнозы, что связано с продолжающимся ростом производительности, способности многих новых проектов быть безубыточными при довольно низких ценах на нефть, а также возможность ослабления спроса в результате более активного использования альтернативных источников энергии", - отмечают эксперты агентства.

Долгосрочный прогноз для цены Brent понижен до $55 за баррель с $57,5 за баррель, для WTI - до $52 за баррель с $55 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, FITCH, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]