Fitch понизило краткосрочные и долгосрочные прогнозы цен на нефть Brent и WTI

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило краткосрочные и среднесрочные прогнозы цен на нефть в связи с ожиданиями существенного избытка нефти на рынке в 2020 году.
Так, согласно прогнозу Fitch, средняя цена Brent в этом году составит $41 за баррель (декабрьский прогноз - $62,5 за баррель).
"С учетом того, что крах ОПЕК+ создал перспективы дополнительного увеличения предложения нефти, мы понижаем прогноз средней стоимости Brent на 2021 год до $48 за баррель с $60 за баррель", - говорится в сообщении Fitch.
Прогноз средней стоимости WTI на 2020 год понижен агентством до $38 за баррель с $57,5 за баррель, на 2021 год - до $45 за баррель с $55 за баррель.
"Мы допускаем постепенную ребалансировку нефтяного рынка в течение следующих двух-трех лет, однако снижаем наши долгосрочные прогнозы, что связано с продолжающимся ростом производительности, способности многих новых проектов быть безубыточными при довольно низких ценах на нефть, а также возможность ослабления спроса в результате более активного использования альтернативных источников энергии", - отмечают эксперты агентства.
Долгосрочный прогноз для цены Brent понижен до $55 за баррель с $57,5 за баррель, для WTI - до $52 за баррель с $55 за баррель.
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