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Дальнее зарубежье 19.03.2020 21:35

Трамп обещает помочь страдающему от кризиса с коронавирусом малому бизнесу

Власти США будут активно помогать американским компаниям, которые сильнее всего страдают от последствий кризиса с коронавирусом COVID-19, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Мы будем помогать авиакомпаниям, гостиницам, тем сферам, которые позволяют создавать рабочие места", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп также пообещал помогать малому бизнесу, назвав его "двигателем экономики".

"Малый бизнес оказался в сложной ситуации", - констатировал он.

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Тэги: США, ТРАМП, БИЗНЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]