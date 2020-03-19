Трамп обещает помочь страдающему от кризиса с коронавирусом малому бизнесу

Власти США будут активно помогать американским компаниям, которые сильнее всего страдают от последствий кризиса с коронавирусом COVID-19, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Мы будем помогать авиакомпаниям, гостиницам, тем сферам, которые позволяют создавать рабочие места", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп также пообещал помогать малому бизнесу, назвав его "двигателем экономики".

"Малый бизнес оказался в сложной ситуации", - констатировал он.