Трамп возлагает на Китай вину за пандемию коронавируса

Утаивание информации о коронавирусе властями Китая способствовало возникновению пандемии COVID-19, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Это (распространение вируса - ИФ) можно было бы остановить достаточно легко, если бы мы знали, если бы все знали об этом месяцы назад... к сожалению, они (Китай - ИФ) не стали делать это достоянием общественности, и поэтому целый мир страдает", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

При этом он подчеркнул, что американские власти были готовы к распространению эпидемии. Трамп напомнил, что США раньше остальных стран мир запретили въезд к себе с территории Китая.

Он отметил, что если бы США позволили бы "въезд десятков тысяч человек из Китая в день", то ситуация в США была бы куда хуже.

Затем Трамп повторил мысль, что недостаточно оперативное предоставление информации властями КНР о коронавирусе привело к нынешнему кризису в мире. "Если бы мы узнали обо всем несколькими месяцами ранее, то вирус можно было бы сдержать в границах одной провинции (Китая - ИФ)", - сказал Трамп.

Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года.