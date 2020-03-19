Президент Азербайджана поручил выделить Кабмину из госбюджета около $600 млн на меры по стабилизации в экономике в связи с коронавирусом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о проведении мер по стабилизации экономики и повышения устойчивости к внешним шокам.
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, кабинету министров на эти цели из госбюджета на 2020 год будет выделено 1 млрд манатов ($588,2 млн по текущему курсу).
Эти средства будут направлены на финансирование мер по обеспечению макроэкономической стабильности, решения вопросов занятости и минимизации негативного влияния на бизнес в результате коронавируса COVID-19 и последующего за этим резкого удешевления цен на нефть.
Согласно распоряжению, для оценки влияния пандемии коронавируса на экономику Азербайджана поручено создать рабочую группу во главе с министром экономики.
Рабочей группе поручено в течение 15 дней утвердить критерии определения предпринимателей, пострадавших от коронавируса; подготовить пакет предложений и представить его в кабинет министров по мерам, которые позволят в краткосрочный и среднесрочный период снизить влияние коронавируса на бизнес-среду и обеспечить рост экономики; определить размер возможного ущерба предпринимателям.
Кроме этого, с целью подготовки предложений по господдержке субъектам предпринимательства, пострадавшим от кризиса, создается рабочая группа во главе с министром финансов. Эта рабочая группа в течение 25 дней должна подготовить и представить в кабинет министров предложения по господдержке субъектам бизнеса (по отдельным отраслям).
Для подготовки предложений по решению проблем занятости и социальных вопросов создается рабочая группа во главе с министром труда и социальной защиты населения, которая в течение одного месяца должна подготовить соответствующие предложения.
Для разработки предложений по дополнительным мерам с целью обеспечения макроэкономической стабильности создается рабочая группа во главе с председателем Центрального банка. Эта группа в течение двух месяцев должна оценить возможное негативное влияние пандемии на банковский сектор страны и на макроэкономическую среду, подготовить и представить в кабмин предложения по защите бизнеса; осуществить меры для обеспечения стабильности курса национальной валюты и потребительских цен; принять дополнительные меры для обеспечения макроэкономической стабильности в стране.
Согласно распоряжению, кабмину поручено в течение двух дней сформировать состав создаваемых рабочих групп.
А.Азизов
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