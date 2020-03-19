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Социум 19.03.2020 23:42

Берлин из-за COVID-2019 отменяет празднование 75-летия окончания Второй мировой войны

Берлин из-за пандемии COVID-2019 отменяет официальное празднование 75-летия окончания Второй мировой войны, говорится в сообщении пресс-службы МВД ФРГ, в четверг поступившем в "Интерфакс".

"Президент принял решение, по которому из-за текущей ситуации назначенное им официальное празднования 75-летия победы во Второй мировой войны и освобождения Европы от национал-социализма не состоится", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в какой форме пройдут мероприятия 8 мая, пока не известно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПРАЗДНОВАНИЕ, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]