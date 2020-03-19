Берлин из-за COVID-2019 отменяет празднование 75-летия окончания Второй мировой войны

Берлин из-за пандемии COVID-2019 отменяет официальное празднование 75-летия окончания Второй мировой войны, говорится в сообщении пресс-службы МВД ФРГ, в четверг поступившем в "Интерфакс".

"Президент принял решение, по которому из-за текущей ситуации назначенное им официальное празднования 75-летия победы во Второй мировой войны и освобождения Европы от национал-социализма не состоится", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в какой форме пройдут мероприятия 8 мая, пока не известно.