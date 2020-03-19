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Дальнее зарубежье 19.03.2020 21:55

Трамп согласится с любым решением премьера Японии Абэ по проведению Олимпиады в Токио

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что примет любое решение премьера Японии Синдзо Абэ касательно проведения Олимпийских игр в Токио на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19.

"Мы поговорили с премьер-министром Абэ по телефону..., мы не знаем, каким будет его решение, но мы с ним согласимся", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Он назвал ситуацию с проведением Олимпиады "сложной", так как Япония "проделала большую работу" по подготовке к Олимпийским играм, построив "потрясающие" объекты для их проведения.

Трамп отметил, что разговор с Абэ состоялся в ходе видеоконференции лидеров G7 по проблеме коронавируса COVID-19.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил во вторник, что страны "группы семи" поддержали его идею о проведении полноценной летней Олимпиады в Токио в намеченные сроки.

Премьер сообщил журналистам, что в ходе состоявшейся видеоконференции он сказал: "Мы делаем все, что в наших силах, чтобы подготовиться к проведению полноценных игр, и это станет свидетельством того, что человечество может победить новый коронавирус".

Вместе с тем, глава кабинета уклонился от ответа на вопрос о том, поднимался ли в ходе конференции вопрос о возможном переносе сроков Олимпиады, которая запланирована на июль-август 2020 года.

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Тэги: США, ЯПОНИЯ, ОЛИМПИАДА, ПРОВЕДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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