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Регион 19.03.2020 21:36

Низкие цены на нефть больно бьют по России - Трамп

Низкие цены на нефть стали серьезной проблемой для России, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Все это разорительно для России", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне, пояснив, что "нефть - это основа экономики России".

"Это очень плохо для России", - добавил Трамп.

"Я вмешаюсь, когда это будет необходимо", - добавил он, говоря о ситуации с ценами на нефть и о спорах РФ с Саудовской Аравией по этой теме.

С начала марта нефть потеряла более 40% стоимости после того, как развалилась просуществовавшая больше трех лет сделка по ограничению добычи ОПЕК+. Саудовская Аравия после выхода России из соглашения фактически начала ценовую войну, не только "открыв кран" и резко увеличив предложение на страдающем от низкого спроса из-за коронавируса рынке, но и предложив существенные скидки к цене своей нефти для покупателей из Европы, Азии и США. Сейчас майский фьючерс на Brent стоит около $26,7 за баррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]