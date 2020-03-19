Низкие цены на нефть больно бьют по России - Трамп

Низкие цены на нефть стали серьезной проблемой для России, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Все это разорительно для России", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне, пояснив, что "нефть - это основа экономики России".

"Это очень плохо для России", - добавил Трамп.

"Я вмешаюсь, когда это будет необходимо", - добавил он, говоря о ситуации с ценами на нефть и о спорах РФ с Саудовской Аравией по этой теме.

С начала марта нефть потеряла более 40% стоимости после того, как развалилась просуществовавшая больше трех лет сделка по ограничению добычи ОПЕК+. Саудовская Аравия после выхода России из соглашения фактически начала ценовую войну, не только "открыв кран" и резко увеличив предложение на страдающем от низкого спроса из-за коронавируса рынке, но и предложив существенные скидки к цене своей нефти для покупателей из Европы, Азии и США. Сейчас майский фьючерс на Brent стоит около $26,7 за баррель.