Сербия с пятницы закрывает границы - президент

Сербия с 8:00 пятницы (11:00 Баку) в рамках борьбы с распространением коронавируса закрывает границы для перемещения людей, автомобильного и железнодорожного транспорта, сообщил на пресс-конференции в четверг сербский президент Александр Вучич.
"Закрываются все пограничные переходы, и кроме грузовых фур никто не сможет войти или въехать в Сербию", - сказал он.
"Мы перешли черту в 100 заболевших, из которых 55 человек помещены в больницы, шестеро находятся в тяжелом состоянии", - добавил Вучич.
"Пациентов в наших больницах становится все больше, врачи держатся геройски, армия и полиция выполняют возложенные на них задачи очень хорошо", - отметил президент Сербии.
Ранее на этой неделе в Сербии был введен запрет на появление на улицах для лиц старше 65 лет.
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