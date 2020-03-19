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Дальнее зарубежье 19.03.2020 23:51

Сербия с пятницы закрывает границы - президент

Сербия с 8:00 пятницы (11:00 Баку) в рамках борьбы с распространением коронавируса закрывает границы для перемещения людей, автомобильного и железнодорожного транспорта, сообщил на пресс-конференции в четверг сербский президент Александр Вучич.

"Закрываются все пограничные переходы, и кроме грузовых фур никто не сможет войти или въехать в Сербию", - сказал он.

"Мы перешли черту в 100 заболевших, из которых 55 человек помещены в больницы, шестеро находятся в тяжелом состоянии", - добавил Вучич.

"Пациентов в наших больницах становится все больше, врачи держатся геройски, армия и полиция выполняют возложенные на них задачи очень хорошо", - отметил президент Сербии.

Ранее на этой неделе в Сербии был введен запрет на появление на улицах для лиц старше 65 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СЕРБИЯ, ГРАНИЦЫ, КОРОНАВИРУС, ЗАКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]