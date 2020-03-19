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ТЭК 19.03.2020 22:27

Brent прибавляет 15% после обвала в среду

Цены на нефть продолжают рисовать невиданный доселе график, и исторический обвал среды сменился взлетом четверга после того, как в ценовой войне Саудовской Аравии и России замаячила фигура стороннего арбитра.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 22:10 составляет $28,69 за баррель, что на $3,81 (15,3%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы рухнули до $24,88 за баррель. При этом в ходе сессии цена фьючерсов падала на 14,7% - до $24,52 за баррель, самой низкой отметки с 2003 года, на новостях о намерении Саудовской Аравии поддерживать высокий уровень добычи длительный период времени и росте запасов в США.

Нефть резко подешевела с начала марта после того, как развалилась просуществовавшая больше трех лет сделка по ограничению добычи ОПЕК+. Саудовская Аравия после выхода России из соглашения фактически начала ценовую войну, не только "открыв кран" и резко увеличив предложение на страдающем от низкого спроса из-за коронавируса рынке, но и предложив существенные скидки к цене своей нефти для покупателей из Европы, Азии и США.

В четверг, комментируя ситуацию на нефтяном рынке, президент США Дональд Трамп заявил, что "вмешается", когда это будет необходимо.

Обвал сырьевых цен - это не только гонка на выживание между бюджетами России и Саудовской Аравии, которые сильно зависят от нефтегазовых доходов. Ценовая война бьет и по американским производителям нефти, делая сланцевую добычу нерентабельной.

"Вмешательство Трампа было неизбежным в связи с реальной угрозой для существования нефтяной отрасли", - цитирует Bloomberg Вальтера Циммерманна из ICAP Technical Analysis. Однако, по его словам, отскок не продлится долго, пока Саудовская Аравия и Россия не предпримут реальных шагов по сдерживанию добычи.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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