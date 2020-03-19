На Украине может быть введено чрезвычайное положение

Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко прогнозирует введение чрезвычайного положения по всей территории страны в ближайшее время для противодействия распространению болезни, вызванной коронавирусом.

"Как Украина преодолеет коронавирус? Исходя из мирового опыта, прогнозирую: в ближайшие дни в Украине должны быть приняты меры чрезвычайного положения. По всей территории страны. Решение об объявлении чрезвычайной ситуации в Киевский, Харьковской и Житомирской областях уже позволяет психологически подготовить украинцев к такому шагу", - написал Варченко на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

По его словам, будет устанавливаться комендантский час, а работать будет только тот бизнес, который критически необходим для жизнеобеспечения страны.

"Будет установлен особый порядок распределения продуктов питания. Будет проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений. Будет осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции (медпрепараты, оборудование и т.д.). Оперативные штабы по противодействию пандемии будут иметь право на быстрое устранение руководителей государственных предприятий, организаций и учреждений, в случае ненадлежащего исполнения ими задач", - написал советник главы МВД.

По его словам, будет ограничена свобода передвижения, свободу въезда и выезда в отдельные населенные пункты и территорий. "Люди перестанут ездить на работу в офисы и организации, на предприятия, которые не являются критически необходимыми. Ездить в общественном транспорте будут только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. В крайнем случае - граждане по дороге в аптеку или продуктовый магазин", - написал Варченко.

Также, по его словам, будут введены жесткие ограничения на перемещение граждан. "Неработающие пенсионеры будут сидеть дома. Абсолютное большинство украинцев будут сидеть дома. С штрафами за нарушение этого ограничения. Походы в гости, вечеринки с друзьями, проведение семейных мероприятий за пределами круга людей, с которым живете в одном доме, будет запрещено. Дети не будут гулять по улицам и паркам. Взрослые, включая спортсменов, не будут бегать по улицам", - добавил советник министра.

По словам Варченко, органы власти и местного самоуправления, социально ответственный бизнес, волонтеры организуют обеспечение каждого адреса, где живет пенсионер или социально незащищенные граждане, пакетом жизненно необходимой продукции, в т.ч. медикаментов. "Покупатели не будут заходить в аптеки. Провизоры будут получать расчет и выносить медикаменты гражданам, которые будут стоять в очереди на улице, на расстоянии минимум полтора метра друг от друга. Так же будут делать продавцы маленьких продуктовых магазинов", - написал советник главы МВД.

Объемы розничных наличных расчетов будут радикально уменьшены в пользу банковских карт.

Врачи, по его словам, будут ездить на вызовы, в полном противоэпидемическом оснащении. На улице будут работать бригады медиков и других служб, которые будут проверять температуру граждан, передвигающихся, садятся в общественный транспорт или заходят в магазин/аптеку.

"Это - не апокалиптические предсказания с целью придать испуга и паники. Это - перечень эффективных государственных мер и социально ответственного поведения граждан, которые позволяют преодолевать коронавирусную угрозу. Таким образом, будет прервано распространение болезни. Китаю это удалось. Должно получиться и в демократической Европе, и в Украине", - резюмировал Варченко.