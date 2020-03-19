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Здравоохранение 19.03.2020 23:07

Генсек ООН призвал немедленно увеличить расходы на здравоохранение

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш перечислил три самых главных направления в борьбе с коронавирусом: устранение угрозы здоровью людей, социальная поддержка и подъем экономик.

"Мы столкнулись с глобальным кризисом в области здравоохранения, не похожим ни на один кризис в этой сфере за всю 75-летнюю историю ООН. Даже в самых обеспеченных странах мы видим, как системы здравоохранения прогибаются под давлением", - сказал он журналистам в четверг в ходе видеоконференции.

Генсек заявил, что "расходы на здравоохранение должны быть немедленно увеличены для удовлетворения неотложных потребностей и резкого роста спроса".

По его словам, спад в экономике больше всего затронет бедные страны, женщин и детей.

"В настоящее время более 800 миллионов детей не посещают школу, а для многих из них именно школы предоставляют их единственный обед за день. Мы должны обеспечить их доступ к еде и обучению", - отметил генсек.

Он подчеркнул, что страны "должны взять на себя обязательство обеспечить необходимые финансовые условия для поддержи государств, столкнувшихся с трудностями".

"Международный валютный фонд, Всемирный банк и международный финансовые институты играют в этом ключевую роль", - пояснил он.

"Давайте не будем забывать, что это, по сути, человеческий кризис. Самое главное, мы должны сосредоточиться на людях - наиболее уязвимых, низкооплачиваемых работниках, малых и средних предприятиях. Это означает поддержку заработной платы, страхование, социальную защиту, предотвращение банкротств и потери работы", - заявил Гутерриш.

Он уточнил, что по данным Международной организации труда, работники во всем мире могут потерять до $3,4 триллиона дохода к концу текущего года.

"В отличие от финансового кризиса 2008 года, вливание капитала в финансовый сектор само по себе не является решением проблемы. Это не банковский кризис - банки должны быть частью решения проблемы. И это не обычное потрясение спроса и предложения, это шок для общества в целом. Банки должны использовать свою устойчивость для поддержки своих клиентов", - заявил также глава ООН.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, КОРОНАВИРУС, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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