Джонсон не будет закрывать общественный транспорт в Лондоне, призывает избегать массовых мероприятий

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что не собирается останавливать работу транспортной системы Лондона и попросил жителей столицы избегать публичных собраний.

"Вероятности того, что мы захотим остановить работу общественного транспорта в Лондоне, нет", - сообщил Джонсон на пресс-конференции по COVID-19.

"Мы не собираемся говорить людям, что нельзя использовать транспорт ни при каких условиях... Мы собираемся предупредить людей о необходимости избегать собраний, во время которых может передаться заболевание", - добавил премьер.

Он отметил, что жителям столицы нужно придерживаться советов, которые ранее озвучило британское правительство, так как именно в Лондоне наблюдается прогрессирующее распространение COVID-19.

Ранее в четверг уже сообщалось о том, что британское правительство не предусматривает остановку работы транспортной системы Лондона.

В то же время отмечалось, что лондонский метрополитен с пятницы ограничивает работу из-за коронавируса.

Власти Лондона призывают горожан не ездить на общественном транспорте, если в этом нет необходимости.