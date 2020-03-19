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Дальнее зарубежье 19.03.2020 23:59

Джонсон не будет закрывать общественный транспорт в Лондоне, призывает избегать массовых мероприятий

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что не собирается останавливать работу транспортной системы Лондона и попросил жителей столицы избегать публичных собраний.

"Вероятности того, что мы захотим остановить работу общественного транспорта в Лондоне, нет", - сообщил Джонсон на пресс-конференции по COVID-19.

"Мы не собираемся говорить людям, что нельзя использовать транспорт ни при каких условиях... Мы собираемся предупредить людей о необходимости избегать собраний, во время которых может передаться заболевание", - добавил премьер.

Он отметил, что жителям столицы нужно придерживаться советов, которые ранее озвучило британское правительство, так как именно в Лондоне наблюдается прогрессирующее распространение COVID-19.

Ранее в четверг уже сообщалось о том, что британское правительство не предусматривает остановку работы транспортной системы Лондона.

В то же время отмечалось, что лондонский метрополитен с пятницы ограничивает работу из-за коронавируса.

Власти Лондона призывают горожан не ездить на общественном транспорте, если в этом нет необходимости.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, ТРАНСПОРТ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]