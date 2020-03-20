Количество зараженных COVID-19 во Франции достигло почти 11 тыс, умерли 372 человека

Число летальных исходов у пациентов с коронавирусом во Франции достигло 372 человек, общее число выявленных случаев заражения COVID-19 по стране составляет 10 тыс. 995.
"В тяжелом состоянии госпитализированы 1 тыс. 122 больных. Выздоровели 1 тыс. 300 пациентов", - объявил в четверг вечером генеральный директор департамента санитарной службы министерства здравоохранения Франции Жером Саломон.
За последние сутки умерли 108 пациентов, из них - 6% моложе 60 лет, сообщают в Минздраве Франции.
Пандемия коронавируса спровоцирует "мощную, массивную, грубую остановку нашей экономики" и "изменит наши жизненные привычки", приводит в четверг парижская Le Monde высказывание премьер-министра Франции Эдуара Филиппа.
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