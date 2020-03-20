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Здравоохранение 20.03.2020 00:05

Количество зараженных COVID-19 во Франции достигло почти 11 тыс, умерли 372 человека

Число летальных исходов у пациентов с коронавирусом во Франции достигло 372 человек, общее число выявленных случаев заражения COVID-19 по стране составляет 10 тыс. 995.

"В тяжелом состоянии госпитализированы 1 тыс. 122 больных. Выздоровели 1 тыс. 300 пациентов", - объявил в четверг вечером генеральный директор департамента санитарной службы министерства здравоохранения Франции Жером Саломон.

За последние сутки умерли 108 пациентов, из них - 6% моложе 60 лет, сообщают в Минздраве Франции.

Пандемия коронавируса спровоцирует "мощную, массивную, грубую остановку нашей экономики" и "изменит наши жизненные привычки", приводит в четверг парижская Le Monde высказывание премьер-министра Франции Эдуара Филиппа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]