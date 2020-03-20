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Внутри Китая вторые сутки отсутствуют случаи заражения коронавирусом, 39 новых заболевших прибыли из-за рубежа - власти

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, все заболевшие прибыли из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР официальном сайте.

Из них в Пекине выявлено шесть заболевших, Шанхае - восемь, Тяньцзине - один, провинциях Гуандун - 14, Фуцзянь - три, Ляонин, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Шаньдун, Сычуань, Ганьсу и Гуанси-Чжуанском автономном районе - по одному. Всего насчитывается 228 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

При этом на территории материкового Китая не выявлено ни одного случая заражения COVID-19, отмечается в сообщении.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались три человека: два в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции, один - провинции Ляонин.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,248 тыс. человек, зарегистрировано 80,967 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,132 тыс. заболели 67,8 тыс.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения около 6,6 тыс. человек, состояние 2,1 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 71 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 333 случаев заболевания: в Гонконге - 208 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 17, на Тайване - 108 (один случай смерти).

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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]