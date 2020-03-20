Внутри Китая вторые сутки отсутствуют случаи заражения коронавирусом, 39 новых заболевших прибыли из-за рубежа - власти

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, все заболевшие прибыли из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР официальном сайте.
Из них в Пекине выявлено шесть заболевших, Шанхае - восемь, Тяньцзине - один, провинциях Гуандун - 14, Фуцзянь - три, Ляонин, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Шаньдун, Сычуань, Ганьсу и Гуанси-Чжуанском автономном районе - по одному. Всего насчитывается 228 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.
При этом на территории материкового Китая не выявлено ни одного случая заражения COVID-19, отмечается в сообщении.
За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались три человека: два в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции, один - провинции Ляонин.
С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,248 тыс. человек, зарегистрировано 80,967 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,132 тыс. заболели 67,8 тыс.
На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения около 6,6 тыс. человек, состояние 2,1 тыс. больных оценивается как тяжелое.
В то же время, более 71 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.
На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 333 случаев заболевания: в Гонконге - 208 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 17, на Тайване - 108 (один случай смерти).
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