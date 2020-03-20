Олимпийский огонь прибыл из Греции в Японию - СМИ

Огонь токийской Олимпиады-2020 в пятницу прибыл в Японию из Афин, сообщают СМИ.
Торжественная церемония передачи олимпийского огня Токио - городу-хозяину летней Олимпиады - прошла на Панафинейском стадионе в Афинах в минувший четверг.
"В соответствии с рекомендациями властей Греции по борьбе с распространением коронавируса, программа церемонии была сокращена и проводилась без зрителей", - сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
В пятницу специальный самолет, доставивший огонь из Афин, приземлился на базе японских ВВС Мацусима, где началась церемония его встречи.
Вопрос о проведении летней Олимпиады в 2020 году пока остается открытым из-за распространения в мире пандемии COVID-19.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил во вторник текущей недели, что страны "большой семерки" поддержали его идею о проведении "полноценной" летней Олимпиады в Токио в намеченные сроки.
Премьер сообщил журналистам, что в ходе состоявшейся видеоконференции лидеров G7 по проблеме коронавируса он сказал: "Мы делаем все, что в наших силах, чтобы подготовиться к проведению полноценных игр, и это станет свидетельством того, что человечество может победить новый коронавирус".
Вместе с тем, глава кабинета уклонился от ответа на вопрос о том, поднимался ли в ходе конференции вопрос о возможном переносе сроков Олимпиады, которая запланирована на июль-август 2020 года.
Позднее японский министр по делам Олимпиады Сейко Хасимото пояснила журналистам, что под "полноценными" играми премьер имел в виду проведение их в намеченные сроки в присутствии зрителей.
По состоянию на утро пятницы, в Японии зафиксировано почти более 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, число жертв достигло 39.
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