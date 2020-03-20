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ТЭК 20.03.2020 08:59

Рынки акций движутся разнонаправленно, нефть растет после мер ЦБ по поддержке экономики

Нефть продолжает дорожать в пятницу на 2-4% - после взлета цен на WTI на рекордные 24% в четверг; азиатские рынки акций относительно стабильны после серии решений властей разных стран по поддержке экономики.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 составляет $29,07 за баррель, что на 2,1% выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI поднялись к этому времени в Нью-Йорке на 4,4% - до $26,33 за баррель.

По итогам торгов в четверг WTI выросла на 24%, Brent - на 14%. В среду в ходе сессии цена фьючерсов Brent падала до $24,52 за баррель, самой низкой отметки с 2003 года.

Минэнерго США дало указание закупить до 30 млн баррелей нефти в стратегические резервы США, что должно поддержать цены на американском рынке.

Кроме того, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в российско-саудовскую нефтяную ценовую войну, заставив дипломатическим путем Саудовскую Аравию снизить производство нефти и рассматривая новые санкции для России, чтобы стабилизировать рынки, сообщила WSJ. Цель Белого дома - найти выход из ценовой войны, запущенной трениями между Россией и Саудовской Аравией, которая обрушила цены на нефть и подвергла риску банкротства десятки американских производителей.

После серии агрессивных шагов центральных банков разных стран фьючерсы на S&P 500 колеблются около нуля.

Японский Nikkei 225 снижается на 1%.

Гонконгский Hang Seng растет на 2,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 2%.

Сенаторы-республиканцы обнародовали в четверг законопроект с мерами по поддержке экономики, который предусматривает предоставление кредитов в несколько сот миллиардов долларов для бизнеса, снижение налогов и выплаты гражданам по $1200.

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Тэги: МИР, РЫНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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