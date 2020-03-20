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Режим "оставайтесь дома" введен в американском штате Калифорния

В связи с распространением коронавируса по территории США губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел в штате режим "оставайтесь дома", который запрещает жителям нельзя выходить на улицы без особой на то необходимости.

"Существует признание нашей взаимозависимости, которое диктует нам в данный момент распространить указание, требующее, чтобы все люди оставались дома. Конечная дата для этой меры не была установлена, поскольку пандемия - это "динамичная ситуация", - заявил губернатор, чье выступление транслировалось в твиттере.

По словам Ньюсома, он надеется, что население штата отнесется к принимаемым мерам с пониманием.

Губернатор отметил, что работу продолжат заправочные станции, аптеки, банки, прачечные, другие учреждения и службы жизнеобеспечения.

Ранее Ньюсом обратился к президенту Дональду Трампу с просьбой о предоставлении помощи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции федеральными властями, и заявил: "Мы считаем, что около 56% нашего населения - 25,5 млн человек - будет инфицировано в течение восьми недель".

По состоянию на вечер четверга, число зараженных COVID-19 в Калифорнии достигло 910 при 19 случаях летального исхода, вызываемого им заболевания.

Всего, по данным государственных и местных органов здравоохранения, правительств штатов и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), по состоянию на вечер четверга в США зафиксировано 13,133 тыс. заболевших во всех 50 штатах и округе Колумбия, передает телеканал CNN, по меньшей мере, 193 человека скончались.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, КАРАНТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]