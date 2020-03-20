В связи с распространением коронавируса по территории США губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел в штате режим "оставайтесь дома", который запрещает жителям нельзя выходить на улицы без особой на то необходимости.
"Существует признание нашей взаимозависимости, которое диктует нам в данный момент распространить указание, требующее, чтобы все люди оставались дома. Конечная дата для этой меры не была установлена, поскольку пандемия - это "динамичная ситуация", - заявил губернатор, чье выступление транслировалось в твиттере.
По словам Ньюсома, он надеется, что население штата отнесется к принимаемым мерам с пониманием.
Губернатор отметил, что работу продолжат заправочные станции, аптеки, банки, прачечные, другие учреждения и службы жизнеобеспечения.
Ранее Ньюсом обратился к президенту Дональду Трампу с просьбой о предоставлении помощи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции федеральными властями, и заявил: "Мы считаем, что около 56% нашего населения - 25,5 млн человек - будет инфицировано в течение восьми недель".
По состоянию на вечер четверга, число зараженных COVID-19 в Калифорнии достигло 910 при 19 случаях летального исхода, вызываемого им заболевания.
Всего, по данным государственных и местных органов здравоохранения, правительств штатов и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), по состоянию на вечер четверга в США зафиксировано 13,133 тыс. заболевших во всех 50 штатах и округе Колумбия, передает телеканал CNN, по меньшей мере, 193 человека скончались.
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