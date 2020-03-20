Число жертв коронавируса в мире превысило 9,8 тыс. человек, число инфицированных - 233 тысячи

По состоянию на 9:00 пятницы, в мире насчитывалось 233 тысячи 838 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 9,840 тыс., поправились более 85 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.
За истекшие с 9:00 четверга сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 23,1 тыс., число скончавшихся - на 1 тыс.
Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.
В Италии в четверг зафиксировано 3,405 тыс. смертельных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии, что на 428 больше, чем за среду. Она по числу жертв превзошла Китай, где с декабря прошлого года скончались 3,248 тыс. человек. Число инфицированных в Италии достигло 41,035 тыс.
В Иране зафиксировано 18,407 тыс. случаев заболевания (скончались 1,284 тыс.), Испании - 17,147 тыс. (767), Германии - 10,999 тыс. (24), Франции - 10,995 тыс. (372), США - 10,442 тыс. (150), Южной Корее - 8,652 тыс. (94), Швейцарии - 3,438 тыс. (33), Великобритании - 3,269 тыс. (144), Нидерландах - 2,460 тыс. (58), Австрии - 2,013 тыс. (шесть), на территории Японии (с учетом стоящего на карантине в Иокогаме круизного лайнера) - 1,670 тыс. (39), Норвегии - 1,552 тыс. (шесть), Бельгии - 1,486 тыс. (14), Швеции - 1,423 тыс. (10), Дании - 1,151 тыс. (четыре).
Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.
Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.
Как сообщалось, ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.
"Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Процесс очистки от пятой колонны в Азербайджане продолжится – президент Алиев
Дебаты в Мюнхене стали сокрушительным ударом по армянской пропаганде – президент Азербайджана
Власти Техаса могут ограничить добычу нефти впервые с 1972 года
Денежные доходы населения Азербайджана в январе-феврале выросли на 8,9%
ЕЭК намерена подготовить договор о создании единого рынка газа в ЕАЭС к 2022 году - Мясникович
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Саудовская Аравия останавливает внутренние перелеты, такси и поезда из-за коронавируса
Австралийские власти потребовали от сошедших на берег пассажиров круизного лайнера Ruby Princess пойти на карантин
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Скачай приложение Nar+ и выиграй приз!
Состоялась встреча председателя правления банка ВТБ (Азербайджан) с новым Торговым представителем РФ в Азербайджане
За последний год пользование интернетом среди абонентов Nar возросло на 65%
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог