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Здравоохранение 20.03.2020 09:34

Число жертв коронавируса в мире превысило 9,8 тыс. человек, число инфицированных - 233 тысячи

По состоянию на 9:00 пятницы, в мире насчитывалось 233 тысячи 838 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 9,840 тыс., поправились более 85 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.

За истекшие с 9:00 четверга сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 23,1 тыс., число скончавшихся - на 1 тыс.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В Италии в четверг зафиксировано 3,405 тыс. смертельных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии, что на 428 больше, чем за среду. Она по числу жертв превзошла Китай, где с декабря прошлого года скончались 3,248 тыс. человек. Число инфицированных в Италии достигло 41,035 тыс.

В Иране зафиксировано 18,407 тыс. случаев заболевания (скончались 1,284 тыс.), Испании - 17,147 тыс. (767), Германии - 10,999 тыс. (24), Франции - 10,995 тыс. (372), США - 10,442 тыс. (150), Южной Корее - 8,652 тыс. (94), Швейцарии - 3,438 тыс. (33), Великобритании - 3,269 тыс. (144), Нидерландах - 2,460 тыс. (58), Австрии - 2,013 тыс. (шесть), на территории Японии (с учетом стоящего на карантине в Иокогаме круизного лайнера) - 1,670 тыс. (39), Норвегии - 1,552 тыс. (шесть), Бельгии - 1,486 тыс. (14), Швеции - 1,423 тыс. (10), Дании - 1,151 тыс. (четыре).

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Как сообщалось, ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

"Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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