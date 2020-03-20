Цена WTI продолжает расти после рекордного скачка накануне, Brent подорожала до $29,25 за баррель

Цены на нефть продолжают расти в пятницу после существенного скачка накануне.
Стоимость WTI в четверг взлетела на рекордные 24% на сообщении о том, что Минэнерго США дало указание закупить до 30 млн баррелей нефти в Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), рассчитывая таким образом поддержать цены на американском рынке.
Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 9:15 подорожал на $1,11 (4,4%) - до $26,33 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $25,22 за баррель, подскочив на $4,85 по сравнению с предыдущей сессией.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляет $29,25 за баррель, что на $0,78 (2,74%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы выросли в цене на $3,59 (14,4%), до $28,47 за баррель.
Дополнительную поддержку ценам оказала информация The Wall Strret Journal о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в российско-саудовскую нефтяную ценовую войну, стремясь стабилизировать нефтяной рынок. Вашингтон хотел бы дипломатическим путем добиться от Саудовской Аравии снижения производства нефти и, кроме того, изучает возможность введения новых санкций в отношении России, сообщили источники газеты.
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