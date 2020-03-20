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ТЭК 20.03.2020 09:49

Цена WTI продолжает расти после рекордного скачка накануне, Brent подорожала до $29,25 за баррель

Цены на нефть продолжают расти в пятницу после существенного скачка накануне.

Стоимость WTI в четверг взлетела на рекордные 24% на сообщении о том, что Минэнерго США дало указание закупить до 30 млн баррелей нефти в Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), рассчитывая таким образом поддержать цены на американском рынке.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 9:15 подорожал на $1,11 (4,4%) - до $26,33 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $25,22 за баррель, подскочив на $4,85 по сравнению с предыдущей сессией.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляет $29,25 за баррель, что на $0,78 (2,74%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы выросли в цене на $3,59 (14,4%), до $28,47 за баррель.

Дополнительную поддержку ценам оказала информация The Wall Strret Journal о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в российско-саудовскую нефтяную ценовую войну, стремясь стабилизировать нефтяной рынок. Вашингтон хотел бы дипломатическим путем добиться от Саудовской Аравии снижения производства нефти и, кроме того, изучает возможность введения новых санкций в отношении России, сообщили источники газеты.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]