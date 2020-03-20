ВС Азербайджана принимают превентивные меры в связи с коронавирусом - Минобороны

В азербайджанской армии принимаются превентивные меры в рамках мероприятий по противодействию коронавирусу Covid-19, говорится в сообщении министерства обороны.
"С целью профилактики заболеваний и сохранения здоровья военнослужащих осуществляются профилактические и противоэпидемиологические мероприятия против инфекционных заболеваний. Периодический инструктаж медицинского персонала проводится в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Главное медицинское управление Минобороны и подведомственные структуры переведены на усиленный режим работы и осуществляют деятельность во взаимодействии с министерством здравоохранения и его соответствующими структурами", - отмечается в сообщении.
В министерстве отмечают, что передвижные мобильные госпитали с врачебной бригадой, оснащенные самым современным медицинским оборудованием, приведены в состояние готовности для оказания специализированной медицинской помощи, в воинские части доставлены дополнительные лекарственные препараты, профилактические и дезинфицирующие средства, в том числе защитные маски, имеется также их резерв.
На входах в здания размещены антисептические растворы с содержанием спирта для проведения дезинфекции в индивидуальном порядке. Проводится соответствующая просветительская работа среди личного состава и ведется ежедневная термометрия военнослужащих. В воинских частях строго соблюдается процесс приема, хранения и обработки продовольственных продуктов, а также технология приготовления пищи. Весь личный состав обеспечен высококалорийным продуктовым пайком и поливитаминами.
"В связи с усилением превентивных мер в контрольно-пропускных пунктах военнослужащие, оснащенные защитной одеждой, используют специальное устройство термометрии для измерения температуры входящих лиц. Также проводится дезинфекция транспортных средств", - говорится в сообщении.
В Азербайджане до сих пор зафиксировано 44 случая заражения коронавирусом. При этом лечение проходят 33 человека, 10 – вылечились, одна – умерла.
А. Мамедов
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