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Здравоохранение 20.03.2020 10:05

ВС Азербайджана принимают превентивные меры в связи с коронавирусом - Минобороны

В азербайджанской армии принимаются превентивные меры в рамках мероприятий по противодействию коронавирусу Covid-19, говорится в сообщении министерства обороны.

"С целью профилактики заболеваний и сохранения здоровья военнослужащих осуществляются профилактические и противоэпидемиологические мероприятия против инфекционных заболеваний. Периодический инструктаж медицинского персонала проводится в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Главное медицинское управление Минобороны и подведомственные структуры переведены на усиленный режим работы и осуществляют деятельность во взаимодействии с министерством здравоохранения и его соответствующими структурами", - отмечается в сообщении.

В министерстве отмечают, что передвижные мобильные госпитали с врачебной бригадой, оснащенные самым современным медицинским оборудованием, приведены в состояние готовности для оказания специализированной медицинской помощи, в воинские части доставлены дополнительные лекарственные препараты, профилактические и дезинфицирующие средства, в том числе защитные маски, имеется также их резерв.

На входах в здания размещены антисептические растворы с содержанием спирта для проведения дезинфекции в индивидуальном порядке. Проводится соответствующая просветительская работа среди личного состава и ведется ежедневная термометрия военнослужащих. В воинских частях строго соблюдается процесс приема, хранения и обработки продовольственных продуктов, а также технология приготовления пищи. Весь личный состав обеспечен высококалорийным продуктовым пайком и поливитаминами.

"В связи с усилением превентивных мер в контрольно-пропускных пунктах военнослужащие, оснащенные защитной одеждой, используют специальное устройство термометрии для измерения температуры входящих лиц. Также проводится дезинфекция транспортных средств", - говорится в сообщении.

В Азербайджане до сих пор зафиксировано 44 случая заражения коронавирусом. При этом лечение проходят 33 человека, 10 – вылечились, одна – умерла.

А. Мамедов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, КОРОНАВИРУС, БОРЬБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]