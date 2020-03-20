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Дальнее зарубежье 20.03.2020 10:22

Австралийские власти потребовали от сошедших на берег пассажиров круизного лайнера Ruby Princess пойти на карантин

Власти Австралии распространили уведомление, в котором содержится требование ко всем пассажирам и членам экипажа круизного лайнера Ruby Princess, сошедших накануне на берег в Сиднее, пойти на добровольный карантин после того, как у четверых из них был диагностирован коронавирус СOVID-19.

Лайнер следовал из Сиднея в Новую Зеландию, когда 13 пассажиров почувствовали недомогание и у них обнаружились признаки респираторного заболевания. Позднее коронавирус был выявлен у четверых из них.

"Это, естественно, вызывает у нас некоторое беспокойство, - сказал министр здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Брэд Хаззард - Вполне возможно, что на борту этого судна есть и другие пассажиры, которые могли заразиться, но это никак не подтверждается".

Пассажиры предоставили свои электронные почтовые адреса и номера телефонов, "мы прилагаем все усилия, чтобы связаться с ними", сказал Хаззард.

В настоящее время судно находится далеко от побережья Сиднея с 1,1 тыс. членов экипажа на борту, включая одного сотрудника, у которого вывялен вирус.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ЛАЙНЕР, ПАССАЖИРЫ, ТРЕБОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]