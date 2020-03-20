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Дальнее зарубежье 20.03.2020 10:40

Саудовская Аравия останавливает внутренние перелеты, такси и поезда из-за коронавируса

В рамках борьбы с коронавирусом власти Саудовской Аравии приостанавливают в стране внутренние перелеты, а также движение автобусов, такси и поездов, сообщает в пятницу телеканал "Аль-Арабийя".

Новые меры начнут действовать в субботу. Они не распространяются на самолеты с гуманитарной помощью, частные перелеты и самолеты, эвакуирующие больных.

Международные перелеты королевство приостановило еще в конце прошлой недели.

В пятницу Саудовская Аравия объявила, что временно закрывает доступ к главным мечетям Мекки и Медины.

В стране коронавирусом заболели 274 человека, о случаях смерти не сообщалось.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: САУДАРАВИЯ, КОРОНАВИРУС, ТРАНСПОРТ, ОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]