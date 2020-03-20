Саудовская Аравия останавливает внутренние перелеты, такси и поезда из-за коронавируса

В рамках борьбы с коронавирусом власти Саудовской Аравии приостанавливают в стране внутренние перелеты, а также движение автобусов, такси и поездов, сообщает в пятницу телеканал "Аль-Арабийя".

Новые меры начнут действовать в субботу. Они не распространяются на самолеты с гуманитарной помощью, частные перелеты и самолеты, эвакуирующие больных.

Международные перелеты королевство приостановило еще в конце прошлой недели.

В пятницу Саудовская Аравия объявила, что временно закрывает доступ к главным мечетям Мекки и Медины.

В стране коронавирусом заболели 274 человека, о случаях смерти не сообщалось.