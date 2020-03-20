ЕЭК намерена подготовить договор о создании единого рынка газа в ЕАЭС к 2022 году - Мясникович

Евразийская экономическая комиссия планирует к 2022 году подготовить договор о создании единого рынка газа в рамках ЕАЭС и рассчитывает на поддержку стран Союза в этом вопросе, сообщил глава Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.
"В рамках выполнения поручения глав государств о более раннем начале функционирования общего рынка газа предусматриваем подготовку к 2022 году проекта соответствующего международного договора, в котором должны найти отражение принципиальные вопросы функционирования общего рынка газа. Рассчитываем, что все государства-члены будут активны в реализации этих важных задач и поддержат усилия ЕЭК", - сказал Мясникович в интервью газете "Республика".
Он напомнил, что ранее страны-участницы ЕАЭС договаривались о создании общих рынков энергоресурсов не позднее 1 января 2025 года. "Напомню, решение о том, что рынки энергоресурсов начнут свое функционирование не позднее 1 января 2025 года, принято президентами "пятерки", и это надо обеспечить. Работа над созданием рынка электроэнергии синхронизирована с реализацией программы по общему рынку газа", - сказал Мясникович.
Он отметил, что аналогичную нормативную базу предстоит создать и для общих рынков нефти и нефтепродуктов. "Все акты, регулирующие эти рынки, должны быть приняты и вступить в силу не позднее 1 января 2025 года", - заявил глава Коллегии.
По его словам, основным препятствием пока являются разногласия сторон по поводу тарифов на транзит энергоресурсов. "Безусловно, одним из чувствительных и ключевых вопросов создания общих рынков энергоресурсов является стоимость тарифа на их транспортировку. Пока не все государства-члены едины в том, чтобы тарифы были гармонизированы. В настоящее время тарифы применяются в рамках национального регулирования", - констатировал Мясникович.
При этом он подчеркнул, что "по поручению президентов государств союза необходимо обеспечить недискриминационный принцип формирования тарифов на услуги по транспортировке газа".
Также имеется ряд нерешенных вопросов по торговле электроэнергией, добавил Мясникович. Он пояснил, что речь идет о возможности осуществления расчетов за энергоресурсы в национальных валютах и использования в рамках союза электронных подписей, выданных национальными удостоверяющими центрами.
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