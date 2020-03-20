Денежные доходы населения Азербайджана в январе-феврале выросли на 8,9%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-феврале 2020 года составили 8 млрд 301,5 млн манатов, что на 8,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-феврале 2020 года составила 2,8%.
Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-феврале текущего года увеличились на 8% - до 834 манатов.
После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 7 млрд 475,9 млн манатов, что на 8,3% выше показателя за аналогичный период 2019 года.
Номинальные денежные доходы населения в 2019 году увеличились на 7,4%.
А. Мамедов
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